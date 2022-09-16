Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ударами по ТЕЦ і дамбах Росія прискорить передачу Україні систем ППО та ПРО – Подоляк

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 14:47
Ударами по ТЕЦ і дамбах Росія прискорить передачу Україні систем ППО та ПРО – Подоляк
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ефективний контрнаступ українських захисників та атаки росіян на критичну інфраструктуру України можуть підштовхнути західних партнерів до передачі Києву засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Незважаючи на "бендерівські" фантазії російського Міноборони, наше ППО ефективно збиває російські ракети. Це є ключовим. Хоча важливо розуміти й дещо інше: будь-яку систему ППО можна заDDOSити великою одночасною кількістю ракет. У день атаки на Харківську ТЕЦ наші Повітряні сили збили дев'ять ракет з 11-ти".

Реклама:

Деталі: За словами радника Андрія Єрмака, готовності "прямо і категорично" закрити небо та запровадити безпольотну зону над Україною у партнерів, як і раніше, немає, бо вони ще побоюються прямого зіткнення з РФ.

Утім, на думку Подоляка, "ще трохи ефективного контрнаступу – і ситуація остаточно зміниться".

Пряма мова: "А ось чим нам можуть допомогти партнери просто зараз, то це системами ППО та ПРО. У будь-якій модифікації. NASAMS та IRIS уже узгоджені. Але треба більше, швидше і вже вчора. 

ВІДЕО ДНЯ

Вважаю, що демонстративні удари Росії по ТЕЦ та гідротехнічних спорудах прискорять процес передання цих систем нам".

Деталі: У відповідь на запитання щодо можливої "гуманітарної місії" НАТО в Україні Подоляк зазначив, що непрямо гуманітарна операція із захисту й так триває.

За його словами, "ми отримуємо техніку, можливості, розвіддані, весь інструментарій для ефективного руйнування окупаційної армії" – хоч і не так швидко, як хотілося б.

Радник голови ОП наголосив, що Україна не просить нікого воювати за неї, але їй потрібні "правильні обсяги конкретної зброї та боєприпасів у максимально своєчасних постачаннях".

Передісторія: Після несподіваного контрнаступу ЗСУ в Харківській області росіяни поспішно відступили, але натомість почали виводити з ладу цивільну інфраструктуру України. Спершу вдарили ракетами по ТЕЦ під Харковом, потім тричі – по дамбі у Кривому Розі.

Теми: зброяППОвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
зброя
Україна втратила лише 5 із 71 танка Leopard 2 за час літнього контрнаступу – Forbes
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
США можуть передати Києву касетні боєприпаси більшої дальності – ЗМІ
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: