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Ударами по ТЕЦ і дамбах Росія прискорить передачу Україні систем ППО та ПРО – Подоляк

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 14:47
Михайло Подоляк, фото Офісу президента

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що ефективний контрнаступ українських захисників та атаки росіян на критичну інфраструктуру України можуть підштовхнути західних партнерів до передачі Києву засобів протиповітряної та протиракетної оборони.

Джерело: Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Незважаючи на "бендерівські" фантазії російського Міноборони, наше ППО ефективно збиває російські ракети. Це є ключовим. Хоча важливо розуміти й дещо інше: будь-яку систему ППО можна заDDOSити великою одночасною кількістю ракет. У день атаки на Харківську ТЕЦ наші Повітряні сили збили дев'ять ракет з 11-ти".

Деталі: За словами радника Андрія Єрмака, готовності "прямо і категорично" закрити небо та запровадити безпольотну зону над Україною у партнерів, як і раніше, немає, бо вони ще побоюються прямого зіткнення з РФ.

Утім, на думку Подоляка, "ще трохи ефективного контрнаступу – і ситуація остаточно зміниться".

Пряма мова: "А ось чим нам можуть допомогти партнери просто зараз, то це системами ППО та ПРО. У будь-якій модифікації. NASAMS та IRIS уже узгоджені. Але треба більше, швидше і вже вчора. 

Вважаю, що демонстративні удари Росії по ТЕЦ та гідротехнічних спорудах прискорять процес передання цих систем нам".

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Деталі: У відповідь на запитання щодо можливої "гуманітарної місії" НАТО в Україні Подоляк зазначив, що непрямо гуманітарна операція із захисту й так триває.

За його словами, "ми отримуємо техніку, можливості, розвіддані, весь інструментарій для ефективного руйнування окупаційної армії" – хоч і не так швидко, як хотілося б.

Радник голови ОП наголосив, що Україна не просить нікого воювати за неї, але їй потрібні "правильні обсяги конкретної зброї та боєприпасів у максимально своєчасних постачаннях".

Передісторія: Після несподіваного контрнаступу ЗСУ в Харківській області росіяни поспішно відступили, але натомість почали виводити з ладу цивільну інфраструктуру України. Спершу вдарили ракетами по ТЕЦ під Харковом, потім тричі – по дамбі у Кривому Розі.

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Теми: зброяППОвійнаРосія
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