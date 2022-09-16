Ударами по ТЭЦ и дамбам Россия ускорит передачу Украине систем ПВО и ПРО – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что эффективное контрнаступление украинских защитников и атаки россиян на критическую инфраструктуру Украины могут подтолкнуть западных партнеров к передаче Киеву средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Источник: Михаил Подоляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Несмотря на "бэндеровские" фантазии российского Минобороны, наше ПВО эффективно сбивает российские ракеты. Это ключевое. Хотя важно понимать и чуть иное: любую систему ПВО можно заDDOSить большим одновременном количеством ракет. В день атаки на Харьковскую ТЭЦ наши Воздушные силы сбили девять ракет из 11-ти".

Детали: По словам советника Андрея Ермака, готовности "прямо и категорически" закрыть небо и ввести бесполетную зону над Украиной у партнеров по-прежнему нет, потому что они еще опасаются прямого столкновения с РФ.

Однако, по мнению Подоляка, "еще немного эффективного контрнаступления – и ситуация окончательно изменится".

Прямая речь: "А вот чем нам могут помочь партнеры прямо сейчас, так это системами ПВО и ПРО. В любой модификации. NASAMS и IRIS уже согласованы. Но нужно больше, быстрее и уже вчера.

Считаю, что демонстративные удары России по ТЭЦ и гидротехническим сооружениям ускорят процесс передачи этих систем нам".

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Детали: В ответ на вопрос о возможной "гуманитарной миссии" НАТО в Украине Подоляк отметил, что косвенная гуманитарная операция по защите и так идет.

По его словам, "мы получаем технику, возможности, разведанные, весь инструментарий для эффективного разрушения оккупационной армии" – хоть и не так быстро, как хотелось бы.

Советник главы ОП подчеркнул, что Украина не просит никого воевать за нее, но ей нужны "правильные объемы конкретного оружия и боеприпасов в максимально своевременных поставках".

Предыстория: После неожиданного контрнаступления ВСУ в Харьковской области россияне поспешно отступили, но начали выводить из строя гражданскую инфраструктуру Украины. Сначала ударили ракетами по ТЭЦ под Харьковом, затем трижды – по дамбе в Кривом Роге.