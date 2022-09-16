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В ОП назвали дві можливі причини вбивства так званого "генпрокурора ЛНР"

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 15:00
В ОП назвали дві можливі причини вбивства так званого генпрокурора ЛНР
Фото ілюстративне

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вбивство так званого "генпрокурора ЛНР" і його заступниці варто розглядати, як наслідок розбірок між місцевими кримінальними елементами, чи зачистки Росією.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі.

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Інша версія – зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже…".

Що цьому передувало:

  • У п’ятницю в окупованому Луганську стався вибух в приміщенні так званої генеральної прокуратури терористичної "ЛНР", в результаті чого загинули "генпрокурор ЛНР" Сергій Горенко і його "заступниця" Катерина Стегленко.

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Теми: Росіявійна
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