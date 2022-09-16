В ОП назвали дві можливі причини вбивства так званого "генпрокурора ЛНР"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що вбивство так званого "генпрокурора ЛНР" і його заступниці варто розглядати, як наслідок розбірок між місцевими кримінальними елементами, чи зачистки Росією.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Ліквідацію так званого "генпрокурора ЛНР" та його заступника у власному кабінеті варто розглядати не інакше як розбірки місцевих кримінальних ОЗУ, що не поділили награбоване майно напередодні масштабної втечі.

Інша версія – зачистка Росією свідків воєнних злочинів. Слідство покаже…".

Що цьому передувало: