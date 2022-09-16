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В ОП назвали две возможные причины убийства так называемого "генпрокурора ЛНР"

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 15:00
В ОП назвали две возможные причины убийства так называемого генпрокурора ЛНР
Фото иллюстративное

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что убийство так называемого "генпрокурора ЛНР" и его "заместительницы" следует рассматривать, как следствие разборок между местными уголовными элементами, или зачистки Россией.

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь Подоляка: "Ликвидацию так называемого "генпрокурора ЛНР" и его заместителя в собственном кабинете следует рассматривать не иначе как разборки местных уголовных ОПГ, не разделивших награбленное имущество накануне масштабного бегства.

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Другая версия – зачистка Россией свидетелей военных преступлений. Следствие покажет…".

Что этому предшествовало:

В пятницу в оккупированном Луганске произошел взрыв в помещении так называемой генеральной прокуратуры террористической "ЛНР", в результате чего погибли "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко и его заместительница Екатерина Стегленко.

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Темы: Росcиявойна
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