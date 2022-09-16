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На Уманщині спрацювала ППО, від уламків пошкоджені будівлі – ОВА

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 16:05
На Уманщині спрацювала ППО, від уламків пошкоджені будівлі – ОВА
фото ілюстративне

На Уманщині Черкаської області спрацювала протиповітряна оборона, від уламків ракети пошкоджені кілька нежитлових будівель, повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Джерело: Табурець у Telegram

Пряма мова Табурця: "Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО.

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Маємо незначні пошкодження кількох нежитлових будівель і аварійне відключення об’єктів електропостачання".

Деталі: Наразі не відомо, щоб люди постраждали.

Нагадаємо: 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

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Теми: УманьобстрілРосіявійна
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