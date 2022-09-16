В Умани сработала ПВО, от обломков повреждены здания - ОВА
Пятница, 16 сентября 2022, 16:05
В Уманщине Черкасской области сработала противовоздушная оборона, от обломков ракеты повреждены несколько нежилых зданий, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Источник: Табурец в Telegram
Прямая речь Табурца: "Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО.
Есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".
Детали: Пока неизвестно, чтобы люди пострадали.
Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.
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