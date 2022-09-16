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В Умани сработала ПВО, от обломков повреждены здания - ОВА

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 16:05
В Умани сработала ПВО, от обломков повреждены здания - ОВА
фото иллюстративное

В Уманщине Черкасской области сработала противовоздушная оборона, от обломков ракеты повреждены несколько нежилых зданий, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Источник: Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО.

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Есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".

Детали: Пока неизвестно, чтобы люди пострадали.

Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

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Темы: УманьобстрелРосcиявойна
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