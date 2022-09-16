Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Умани сработала ПВО, от обломков повреждены здания - ОВА

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 16:05
фото иллюстративное

В Уманщине Черкасской области сработала противовоздушная оборона, от обломков ракеты повреждены несколько нежилых зданий, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Источник: Табурец в Telegram

Прямая речь Табурца: "Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработало ПВО.

Есть незначительные повреждения нескольких нежилых зданий и аварийное отключение объектов электроснабжения".

Детали: Пока неизвестно, чтобы люди пострадали.

Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: УманьобстрелРосcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW

ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Суд забрал у компании Коломойского право эксплуатировать аэропорт Днепра

Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Умань
В Умань уже приехали 1000 паломников несмотря на войну, меры безопасности ужесточат
Паломничество хасидов в Умани: ждать ли верующих в этом году?
В Умани запретили массовые мероприятия на Рош ха-Шана
Последние новости
08:31
инфографикаРоссияне обстреливали Донетчину, убили двух человек
07:51
Генштаб: коллаборанты угрожают украинским активистам в оккупации смертной казнью
07:32
Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб
07:03
ВСУ отбили атаки и нанесли врагу потери в районах 6 населенных пунктов – сводка
06:31
Байден предупредил Путина о "последствиях" в случае применения ядерного оружия
05:45
Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW
04:47
Нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах – Арахамия
04:20
Переход с УПЦ в ПЦУ: в Киевской области заместителя начальника УСБУ отстранили за вмешательство
03:30
Белый дом: Россия не ответила на предложение США об обмене пленными
02:58
Во Франции поймали банду грабителей, чей вожак маскировался, надевая разные парики
Все новости...