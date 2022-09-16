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З початку війни в Україні загинуло 39 журналістів – Ткаченко

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 16:16
З початку війни в Україні загинуло 39 журналістів – Ткаченко
Фото: Ткаченко у Telegram

За даними Національної спілки журналістів, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 39 журналістів, повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Життя 39 журналістів з початку повномасштабного вторгнення забрала в нас Росія. За 8 років війни ми втратили ще більше".

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Деталі: Він підкреслив, що бути журналістом сьогодні - це бути готовим віддати своє життя, щоб доносити правду всьому світу.

Нагадаємо: Щороку в третю п’ятницю вересня в Україні відзначається День пам’яті українських журналістів, який було встановлено у 2007 році. Його мета – вшанування пам’яті всіх загиблих журналістів, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки.

Теми: ЗМІвійнаУкраїна
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