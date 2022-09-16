С начала войны в Украине погибли 39 журналистов - Ткаченко
Пятница, 16 сентября 2022, 16:16
По данным Национального союза журналистов, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 39 журналистов, сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Источник: Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "Жизни 39 журналистов с начала полномасштабного вторжения унесла у нас Россия. За 8 лет войны мы потеряли еще больше".
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Детали: Он подчеркнул, что быть журналистом сегодня – это быть готовым отдать свою жизнь, чтобы доносить правду всему миру.
Напомним: Каждый год в третью пятницу сентября в Украине отмечается День памяти украинских журналистов, установленный в 2007 году. Его цель – память всех погибших журналистов, погибших, выполняя свои профессиональные обязанности.