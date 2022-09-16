Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб запевняє, що жодних розколів у військовому керівництві нема

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 16:35
Генштаб запевняє, що жодних розколів у військовому керівництві нема
Зеленський в Ізюмі. Фото: Генштаб

Генеральний штаб України виступив із заявою, що в середині військових не допускається розкол.

Джерело: повідомлення Генштабу, повідомлення журналіста Юрія Бутусова

Дослівно: "Сили оборони під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів.

Реклама:

Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі…

І зрозуміло, що деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації.

Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Раніше Бутусов заявив, що "президент Зеленський спровокував  конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення Ізюму разом з генералом Сирським, і демонстративно не запросив і не відмітив заслуги главкома ЗСУ Залужного".

Пряма мова Бутусова: "Останніми місяцями Офіс президента провокує штучний конфлікт між Залужним та Сирським, протиставляючи цих двох керівників, і в Ізюмі це було продемонстровано. Політичні  інтриги,  таким чином, демонструють Залужному, що заміна на його місце підготовлена. Важко зрозуміти, навіщо це робити під час напружених бойових дій, адже авторитет Залужного дозволяє впевнено діяти самому президенту, і спиратися на армію".

Передісторія:

  • 14 вересня президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм Харківської області, де фотографувався із військовими.   

Теми: ГенштабЗалужний
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Генштаб
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Захисники знищили ще 530 окупантів і 14 танків ворога
У районі Мар’їнки Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів – зведення
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: