Генштаб запевняє, що жодних розколів у військовому керівництві нема

Генеральний штаб України виступив із заявою, що в середині військових не допускається розкол.

Джерело: повідомлення Генштабу, повідомлення журналіста Юрія Бутусова

Дослівно: "Сили оборони під керівництвом Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського роблять все можливе для звільнення української землі від російської окупації та стримування агресора. Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів.

Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі…

І зрозуміло, що деяким блогерам абсолютно точно не слід сьогодні розповідати про неіснуючі конфлікти, що позначається на наших спроможностях та консолідації.

Ще раз: не треба говорити про те, чого немає і що призводить до суспільного непорозуміння".

Деталі: Раніше Бутусов заявив, що "президент Зеленський спровокував конфлікт у військовому керівництві, відзначивши звільнення Ізюму разом з генералом Сирським, і демонстративно не запросив і не відмітив заслуги главкома ЗСУ Залужного".

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Пряма мова Бутусова: "Останніми місяцями Офіс президента провокує штучний конфлікт між Залужним та Сирським, протиставляючи цих двох керівників, і в Ізюмі це було продемонстровано. Політичні інтриги, таким чином, демонструють Залужному, що заміна на його місце підготовлена. Важко зрозуміти, навіщо це робити під час напружених бойових дій, адже авторитет Залужного дозволяє впевнено діяти самому президенту, і спиратися на армію".

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