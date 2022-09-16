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Генштаб уверяет, что никаких расколов в военном руководстве нет

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 16:35
Генштаб уверяет, что никаких расколов в военном руководстве нет

Генеральный штаб Украины выступил с заявлением о том, что внутри военных не допускается раскол.

Источник: сообщение Генштаба, сообщение журналиста Юрия Бутусова

Дословно: "Силы обороны под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского делают все возможное для освобождения украинской земли от российской оккупации и сдерживания агрессора. Мы руководствуемся принципом единоначалия и не допускаем внутри военного коллектива расколов.

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Любые политические спекуляции вокруг конкретных действий в том или ином направлении и откровенно провокационная попытка втянуть в это высшее военно-политическое руководство государства недопустимы…

И понятно, что некоторым блоггерам совершенно точно не следует сегодня рассказывать о несуществующих конфликтах, что сказывается на наших возможностях и консолидации.

Еще раз: не нужно говорить о том, чего нет и что приводит к общественному недоразумению".

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Детали: Ранее Бутусов заявил, что "президент Зеленский спровоцировал конфликт в военном руководстве, отметив освобождение Изюма вместе с генералом Сырским, и демонстративно не пригласил и не заметил заслуги главкома ВСУ Залужного".

Прямая речь Бутусова: "В последние месяцы Офис президента провоцирует искусственный конфликт между Залужным и Сырским, противопоставляя этих двух руководителей, и в Изюме это было продемонстрировано. Политические интриги таким образом демонстрируют Залужному, что замена на его место подготовлена. Трудно понять, зачем это делать во время напряженных боевых действий, ведь авторитет Залужного позволяет уверенно действовать самому президенту и опираться на армию".

Предыстория:

  • 14 сентября президент Владимир Зеленский прибыл в деоккупированный Изюм Харьковской области, где фотографировался с военными.

Темы: ГенштабЗалужный
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