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Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами

"Українська правда"Понеділок, 12 вересня 2022, 11:40
Дмитро Медведєв, фото ntv

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

Джерело: Медведєві в Telegram

Пряма мова: "Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми. 

Цьогорічні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії".

Що було раніше: 10 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 

Нагадаємо: 

  • Збройні сили України проводять успішний контрнаступ на окуповані Росією території України. 
  • Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що контрнаступ у Харківській області проходить "набагато краще, ніж очікувалося". 
  • Зокрема, Зеленський розповів, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
  • Після звільнення Збройними силами України населених пунктів Харківщини, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не відмовляється від переговорів з Україною.

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Теми: МедведєвЗеленськийпрезидентпереговори
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