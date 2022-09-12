Зеленський відкинув переговори з РФ, Медведєв відповів погрозами

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

Джерело: Медведєві в Telegram

Пряма мова: "Якийсь Зеленський сказав, що він не вестиме діалог з тими, хто висуває ультиматуми.

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Цьогорічні ультиматуми – дитяча розминка перед вимогами майбутнього. І він їх знає: тотальна капітуляція київського режиму на умовах Росії".

Що було раніше: 10 вересня президент України Володимир Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій.

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