Путин сожалеет, что Украина хочет победить на поле боя

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, якобы желает прекратить войну, но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Источник: Путин во время встречи с Моди

Прямая речь Путина: "Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее.

К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Что было раньше:

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.