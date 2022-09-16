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Путин сожалеет, что Украина хочет победить на поле боя

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 17:01
Путин сожалеет, что Украина хочет победить на поле боя
ПУТиН, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, якобы желает прекратить войну, но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

Источник: Путин во время встречи с Моди

Прямая речь Путина: "Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине. Мы сделаем все для того, чтобы это все прекратилось как можно быстрее.

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К сожалению, противная сторона, руководство Украины заявило об отказе от переговорного процесса. Заявило, что хочет добиться своих целей военным путем, как они говорят, на поле боя".

Что было раньше:

ВИДЕО ДНЯ
  • 10 сентября президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока никакие переговоры с РФ до завершения войны невозможны, поскольку российская сторона не может сформулировать никакие адекватные позиции.
  • Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия все еще требует "тотальной капитуляции Украины на своих условиях", комментируя заявление президента Владимира Зеленского о невозможности переговоров с РФ до завершения войны.

Темы: ПутинвойнаРосcияпереговоры
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