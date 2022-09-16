В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що в звільненому від окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Лубінця: "Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України".

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Деталі: За його словами, українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками. Очевидно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.

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