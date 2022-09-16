В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен
П'ятниця, 16 вересня 2022, 18:30
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що в звільненому від окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.
Джерело: Укрінформ
Пряма мова Лубінця: "Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України".
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Деталі: За його словами, українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками. Очевидно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.
Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.
Що було раніше:
ВІДЕО ДНЯ
- У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
- Команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.