Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 18:30
В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен
Фото: Facebook Володимира Зеленського

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що в звільненому від окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Лубінця: "Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України".

Реклама:

Деталі: За його словами, українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками. Очевидно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.

Теми: Харківська областьІзюмокупаціяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
Усі новини...
Реклама: