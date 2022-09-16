Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ізюмі знайшли поховання військових зі зв’язаними руками – омбудсмен

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 18:30
Фото: Facebook Володимира Зеленського

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив журналістам, що в звільненому від окупантів місті Ізюм на Харківщині знайшли поховання близько 20 військовослужбовців із зв'язаними позаду руками.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова Лубінця: "Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України".

Деталі: За його словами, українські військові були знайдені застреленими із зв’язаними позаду руками. Очевидно, що загиблі військові були полоненими. Правоохоронці вважають, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Лубінець не виключає, що це поховання військових може бути не єдиним в області.

Що було раніше

  • У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.
  • Команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Харківська областьІзюмокупаціяУкраїна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами

мапаВійськова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер

Регіони РФ заявляють про "самомобілізацію" і нові батальйони для війни в Україні – ISW

ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК "Південь"

Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Харківська область
"Начальника міліції" Балаклії взято під варту, загрожує до 15 років в'язниці – ОГП
Вночі окупанти вдарили не лише по Харкову, а й по Золочеву – Синєгубов
ISW: поразка на Харківщині спонукала Кремль оголосити загальноросійську вербовку
Останні новини
10:54
Окупанти вдарили по Миколаївщині – загинув чоловік
10:51
Росіяни вдарили ракетою по селу біля Запоріжжя
10:42
Заявку України на членство в ОЕСР розглянуть у вересні
10:31
фото Росіяни скупчують війська у Сватовському районі і будують укріплення на Луганщині – Гайдай
10:28
Кулеба про постачання Німеччиною танків: Настав час повалити цю стіну
10:13
ЗСУ збили літак та три крилаті ракети окупантів за добу
10:01
В уряді Угорщини заявили, що Росія може оголосити перемогу в Україні "в будь-який момент"
09:48
фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами
09:23
Британська розвідка: Росія може не встояти перед наступом українських сил на Луганщині
09:08
мапаВійськова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер
Усі новини...