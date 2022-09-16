В Изюме обнаружили захоронение военных со связанными руками – омбудсмен
Пятница, 16 сентября 2022, 18:30
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что в освобожденном от оккупантов городе Изюм Харьковской области нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.
Источник: Укринформ
Прямая речь Лубинца: "Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена одна могила, где массово похоронены примерно двадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины".
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Детали: По его словам, украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками. Очевидно, что погибшие военные были пленными. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.
Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.
Что предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.
- Команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.