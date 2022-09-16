Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Изюме обнаружили захоронение военных со связанными руками – омбудсмен

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 18:30
Фото: Facebook Владимира Зеленского

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что в освобожденном от оккупантов городе Изюм Харьковской области нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Источник: Укринформ

Прямая речь Лубинца: "Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены примерно двадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины".

Детали: По его словам, украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками. Очевидно, что погибшие военные были пленными. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.

Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

Что предшествовало:

  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.
  • Команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьИзюмоккупацияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами

картаВоенная база россиян сгорела возле Мелитополя – мэр

Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW

ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Харьковская область
"Начальник милиции" Балаклеи взят под стражу, грозит до 15 лет тюрьмы – ОГП
Ночью оккупанты ударили не только по Харькову, но и по Золочеву – Синегубов
ISW: поражение на Харьковщине побудило Кремль объявить общероссийскую вербовку
Последние новости
10:51
Россияне ударили ракетой по селу возле Запорожья
10:42
Заявку Украины на членство в ОЭСР будет рассмотрено в сентябре
10:31
фото Россияне скапливают войска в Сватовском районе и строят укрепления в Луганской области – Гайдай
10:28
Кулеба о поставках Германией танков: Пора повалить эту стену
10:13
ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки
10:01
В правительстве Венгрии заявили, что Россия может объявить победу в Украине "в любой момент"
09:48
фотоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами
09:23
Британская разведка: Россия может не устоять перед наступлением украинских сил на Луганщине
09:08
картаВоенная база россиян сгорела возле Мелитополя – мэр
08:43
В Армении раскритиковали Россию и ОДКБ из-за реакции на обстрелы со стороны Азербайджана
Все новости...