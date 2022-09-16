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В Изюме обнаружили захоронение военных со связанными руками – омбудсмен

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 18:30
В Изюме обнаружили захоронение военных со связанными руками – омбудсмен
Фото: Facebook Владимира Зеленского

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что в освобожденном от оккупантов городе Изюм Харьковской области нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Источник: Укринформ

Прямая речь Лубинца: "Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены примерно двадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины".

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Детали: По его словам, украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками. Очевидно, что погибшие военные были пленными. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.

Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.
  • Команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.

Темы: Харьковская областьИзюмоккупацияУкраина
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