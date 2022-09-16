В Изюме обнаружили захоронение военных со связанными руками – омбудсмен

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил журналистам, что в освобожденном от оккупантов городе Изюм Харьковской области нашли захоронение около 20 военнослужащих со связанными сзади руками.

Источник: Укринформ

Прямая речь Лубинца: "Нашли около 500 захоронений гражданского населения. И пока установлена ​​одна могила, где массово похоронены примерно двадцать военнослужащих Вооруженных сил Украины".

Детали: По его словам, украинские военные были найдены застреленными со связанными сзади руками. Очевидно, что погибшие военные были пленными. Правоохранители считают, что их сначала пытали, а затем казнили.

Лубинец не исключает, что это захоронение военных может быть не единственным в области.

Что предшествовало:

В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.

Команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.