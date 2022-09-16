Не видел, не соглашается: Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским и проект гарантий безопасности
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает встречаться с главой Кремля, а также сказал, что не видел предложений по гарантиям безопасности для нашей страны.
Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"
Прямая речь Путина: "Первое условие (чтобы встреча состоялась) – чтобы они (Украина) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал – не знаю где, но публично – что он не готов и не хочет разговаривать с Россией".
Детали: При этом Путин сослался на президента Турции, считающего, что эта встреча может принести положительный результат.
Также президент РФ рассказал, что не знаком с предложениями по гарантиям безопасности Украины. "Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (проект гарантий безопасности Украины – ред.)", - сказал он.
Путин говорит, что Россия якобы вела переговоры о гарантиях безопасности, существует проект стамбульского соглашения. И якобы поэтому Россия "отвела" войска от Киева, чтобы "создать условия для заключения этого соглашения".
Что предшествовало:
- После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов.