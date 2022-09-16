Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Не видел, не соглашается: Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским и проект гарантий безопасности

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 19:55
Владимир Путин, фото: Gatty Images

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает встречаться с главой Кремля, а также сказал, что не видел предложений по гарантиям безопасности для нашей страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Первое условие (чтобы встреча состоялась) – чтобы они (Украина) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал – не знаю где, но публично – что он не готов и не хочет разговаривать с Россией".

Детали: При этом Путин сослался на президента Турции, считающего, что эта встреча может принести положительный результат.

Также президент РФ рассказал, что не знаком с предложениями по гарантиям безопасности Украины. "Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (проект гарантий безопасности Украины – ред.)", - сказал он.

Путин говорит, что Россия якобы вела переговоры о гарантиях безопасности, существует проект стамбульского соглашения. И якобы поэтому Россия "отвела" войска от Киева, чтобы "создать условия для заключения этого соглашения".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов. 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ПутинвойнаРосcияЗеленский
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

фотоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами

картаВоенная база россиян сгорела возле Мелитополя – мэр

Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW

ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Путин
В Кремле не оценили идею Зеленского об аммиаке и пленных
Путин свел основную задачу войны к захвату Донбасса
Путин прокомментировал украинское контрнаступление: "посмотрим, чем закончится"
Последние новости
12:11
В Бундесвере против дальнейшей помощи Украине – говорят о "каннибализации" ВС Германии
12:04
фотоВ Николаеве задержан агент РФ: снимал позиции ВСУ
11:59
Кремль избежал ответа на вопрос о возможности применения ядерного оружия
11:50
Подготовка к зиме: какие бывают обогреватели и как выбрать нужный
11:34
В НАТО заверили: поддержка Украины не изменится с наступлением зимы
11:18
Во Франции намекнули, что тайно осуществляют подготовку украинских военных
11:12
Кривой Рог: подтопление домов ликвидировали, идет ремонт дамбы – ОП
11:09
Жители деоккупированных территорий смогут получить деньги на руки
10:54
Оккупанты ударили по Николаевщине – погиб мужчина
10:51
Россияне ударили ракетой по селу возле Запорожья
Все новости...