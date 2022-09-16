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Не видел, не соглашается: Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским и проект гарантий безопасности

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 19:55
Не видел, не соглашается: Путин прокомментировал возможную встречу с Зеленским и проект гарантий безопасности
Владимир Путин, фото: Gatty Images

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не желает встречаться с главой Кремля, а также сказал, что не видел предложений по гарантиям безопасности для нашей страны.

Источник: российское пропагандистское информагентство "РИА Новости"

Прямая речь Путина: "Первое условие (чтобы встреча состоялась) – чтобы они (Украина) согласились. Так они же отказываются! Зеленский же объявил! Публично сказал – не знаю где, но публично – что он не готов и не хочет разговаривать с Россией".

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Детали: При этом Путин сослался на президента Турции, считающего, что эта встреча может принести положительный результат.

Также президент РФ рассказал, что не знаком с предложениями по гарантиям безопасности Украины. "Я, честно говоря, не знаком с тем, что они на этот раз предлагают (проект гарантий безопасности Украины – ред.)", - сказал он.

Путин говорит, что Россия якобы вела переговоры о гарантиях безопасности, существует проект стамбульского соглашения. И якобы поэтому Россия "отвела" войска от Киева, чтобы "создать условия для заключения этого соглашения".

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Что предшествовало:

  • После освобождения Вооруженными силами Украины населенных пунктов Харьковщины, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывается от переговоров с Украиной.
  • Руководитель Офиса президента Андрей Ермак и бывший Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен презентовали рекомендации по "Киевскому договору по безопасности" для стратегического партнерства Украины и государств-гарантов. 

Темы: ПутинвойнаРосcияЗеленский
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