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У Кремлі не оцінили ідею Зеленського щодо аміаку й полонених

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 21:14
У Кремлі не оцінили ідею Зеленського щодо аміаку й полонених
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Кремль вважає недоречною ідею президента України Володимира Зеленського щодо звільнення українських військовополонених в обмін на запуск аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС на запитання, чи готовий Кремль розглянути такий варіант

Пряма мова: "Хіба люди та аміак – це одне й те саме?!".

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Що передувало: Раніше Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, що він проти транзиту аміаку з РФ через Україну і готовий підтримати його лише в обмін на українських військовополонених. За словами президента України, він запропонував цей варіант ООН.

Теми: РосіяПутінЗеленськийполонені
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