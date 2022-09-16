У Кремлі не оцінили ідею Зеленського щодо аміаку й полонених

Кремль вважає недоречною ідею президента України Володимира Зеленського щодо звільнення українських військовополонених в обмін на запуск аміакопроводу "Тольятті – Одеса".

Джерело: прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС на запитання, чи готовий Кремль розглянути такий варіант

Пряма мова: "Хіба люди та аміак – це одне й те саме?!".

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Що передувало: Раніше Зеленський заявив в інтерв'ю Reuters, що він проти транзиту аміаку з РФ через Україну і готовий підтримати його лише в обмін на українських військовополонених. За словами президента України, він запропонував цей варіант ООН.