В Кремле не оценили идею Зеленского об аммиаке и пленных
Пятница, 16 сентября 2022, 21:14
Кремль считает неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти – Одесса".
Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть такой вариант
Прямая речь: "Разве люди и аммиак – это одно и то же?!".
Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил в интервью Reuters, что он против транзита аммиака из РФ через Украину и готов поддержать его только в обмен на украинских военнопленных. По словам президента Украины, он предложил этот вариант ООН.
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