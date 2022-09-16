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В Кремле не оценили идею Зеленского об аммиаке и пленных

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 21:14
В Кремле не оценили идею Зеленского об аммиаке и пленных
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Кремль считает неуместной идею президента Украины Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода "Тольятти – Одесса".

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС на вопрос, готов ли Кремль рассмотреть такой вариант

Прямая речь: "Разве люди и аммиак – это одно и то же?!".

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Что предшествовало: Ранее Зеленский заявил в интервью Reuters, что он против транзита аммиака из РФ через Украину и готов поддержать его только в обмен на украинских военнопленных. По словам президента Украины, он предложил этот вариант ООН.

Темы: РосcияПутинЗеленскийпленные
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