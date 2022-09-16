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"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 21:35
Енергоатом привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального
ЗАЕС, фото Getty Images

НАЕК "Енергоатом" доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

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Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції".

Деталі: Зазначається, що вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії "Енергоатома", зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

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Теми: ЗАЕСЕнергодарокупація
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