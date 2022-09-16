Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 21:35
ЗАЕС, фото Getty Images

НАЕК "Енергоатом" доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального.

Джерело: "Енергоатом"

Дослівно: "Сьогодні, 16 вересня 2022 року, колона з 25-ти вантажівок ДП "НАЕК "Енергоатом", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

Компанія забезпечила доставку першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Крім того, було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції".

Деталі: Зазначається, що вантаж попри небезпеку та труднощі доправили водії "Енергоатома", зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЕнергодарокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"

Глава розвідки Пентагону: Путін буде змушений змінити цілі війни в Україні

фотоОкупанти обстріляли Слов'янську ТЕС, виникла пожежа

фотоНімеччина схвалила продаж Україні 18 САУ RCH-155

Кремль уникнув відповіді на запитання про можливість застосування ядерної зброї

фотоОкупанти вдарили по Харкову двома ракетами

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

ЗАЕС
МАГАТЕ вимагає від Росії вивести війська із ЗАЕС – резолюція
Кулеба: єдиний шлях вирішення проблеми ЗАЕС – повне виведення російських військ і техніки
Данілов: Світ нехтує загрозою від захоплення Запорізької АЕС
Останні новини
17:35
Король Британії та принц Вільям прийшли до людей у гігантській черзі на прощання з Єлизаветою ІІ
17:25
Єдиний екстрений номер 112 запрацює до кінця року в пілотному форматі – МВС
17:10
Шольц знову пояснив позицію щодо танків для України: не хоче, щоб ФРН "діяла наодинці"
17:09
Зеленський подякував Nike за їхнє рішення піти з російського ринку
16:59
Естонська Нарва, де стояв радянський танк, може допомогти Житомирщині на майже 16 тисяч євро
16:53
фотоMaxar показав супутникові знімки масового поховання біля Ізюма
16:44
У НАТО бачать перші ознаки того, що санкції шкодять російській "оборонці"
16:41
H&M йде з Білорусі: магазини відкриють тільки для продажу залишків
16:27
Поблизу Мелітополя пролунали ще 5 вибухів на базі окупантів – мер
16:24
"Це міг бути кожен з нас": українці надягають браслети з прапором у відповідь на фото катувань в Ізюмі
Усі новини...