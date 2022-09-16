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"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 21:35
Энергоатом привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего
ЗАЭС, фото Getty Images

НАЭК "Энергоатом" доставил в Энергодар для оккупированной Запорожской АЭС 25 грузовиков запчастей, материалов и дизельного горючего.

Источник: "Энергоатом"

Дословно: "Сегодня, 16 сентября 2022 года, колонна из 25 грузовиков ГП "НАЭК "Энергоатом", пройдя вражеские блокпосты, добралась до Энергодара.

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Компания обеспечила доставку в первую очередь необходимых запчастей для ремонта поврежденных линий электропередачи и энергоблоков Запорожской АЭС, которую продолжают терроризировать российские оккупанты.

Кроме того, был восстановлен неснижаемый запас химических реагентов, необходимых для работы ЗАЭС, и, самое главное, доставлены дополнительные запасы топлива для обеспечения работы дизель-генераторов в случае обесточивания станции".

Детали: Отмечается, что груз, несмотря на опасность и трудности, доставили водители "Энергоатома", в том числе из Хмельницкой и Ровенской атомных электростанций.

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Темы: ЗАЭСЭнергодароккупация
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