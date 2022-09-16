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Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 22:20
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає, що зараз можна говорити про швидке завершення війни в Україні, незважаючи на контрнаступ українських сил.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Reuters

Деталі: Президент відкинув припущення, що війна наближається до свого кінця.

"Поки що рано говорити про закінчення цієї війни", - сказав він.

Водночас президент висловив думку, що постачання іноземної зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не розпочав контрнаступ, і що територіальні надбання справлять враження на інші країни.

"Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув чи впливатиме на рішення деяких інших країн", - зазначив Зеленський.

Він також повторив свій заклик до країн-партнерів активізувати постачання зброї до України.

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"Ми хотіли б більше допомоги від Туреччини, ми хотіли б більше допомоги від Південної Кореї. Більше допомоги від арабського світу. Від Азії", - сказав він.

Зеленський також послався на "певні психологічні бар'єри" в Німеччині для постачання військової техніки через її нацистське минуле, але наголосив, що такі постачання життєво важливі для України, щоб захистити себе від "російського фашизму".

На запитання, чи існують докази військових злочинів Росії на звільнених нещодавно територіях Харківської області, президент відповів: "Все це є... Є деякі докази і проводяться оцінки, українські та міжнародні, і це дуже важливо для нас, щоб світ визнав це".

Що передувало: У п'ятницю президент РФ Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Із кінця серпня українські війська пішли в контрнаступ у Херсонській, а потім і в Харківській областях. ЗС РФ, тікаючи з Харківщини, залишали свою військову техніку, проте Міноборони РФ назвало це плановим перегрупуванням військ для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

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Теми: Зеленськийвійна
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