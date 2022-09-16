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Зеленский не считает, что война приближается к концу

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 22:20
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский не считает, что сейчас можно говорить о скором завершении войны в Украине, несмотря на контрнаступление украинских сил.

Источник: Зеленский в интервью Reuters

Детали: Президент отверг предположение о том, что война приближается к своему концу.

"Пока рано говорить об окончании этой войны", - сказал он.

В то же время, президент выразил мнение, что поставки иностранного оружия в Украину сократились бы, если бы Киев не начал контрнаступление, и что территориальные приобретения произведут впечатление на другие страны.

"Я думаю, что это очень важный шаг, который повлиял или будет влиять на решения некоторых других стран", — отметил Зеленский.

Он также повторил свой призыв к странам-партнерам активизировать поставки оружия в Украину.

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"Мы хотели бы больше помощи от Турции, мы хотели бы больше помощи от Южной Кореи. Больше помощи от арабского мира. От Азии", — сказал он.

Зеленский также сослался на "определенные психологические барьеры" в Германии для поставок военной техники из-за ее нацистского прошлого, но подчеркнул, что такие поставки жизненно важны для Украины, чтобы защитить себя от "российского фашизма".

На вопрос, существуют ли доказательства военных преступлений России на освобожденных недавно территориях Харьковской области, президент ответил: "Все это есть... Есть некоторые доказательства, и проводятся оценки, украинские и международные, и это очень важно для нас, чтобы мир признал это".

Что предшествовало: В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен, что Украина хочет победить военным путем.

С конца августа украинские войска пошли в контрнаступление в Херсонской, а затем и в Харьковской областях. ВС РФ, убегая с Харьковщины, покидали свою военную технику, однако Минобороны РФ назвало это плановой перегруппировкой войск для наращивания усилий на Донецком направлении.

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Темы: Зеленскийвойна
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