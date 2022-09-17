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Регіони РФ заявляють про "самомобілізацію" і нові батальйони для війни в Україні – ISW

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 05:45
Регіони РФ заявляють про самомобілізацію і нові батальйони для війни в Україні – ISW
Окупанти, фото Сили оборони Запорізького краю

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють про об’єднання російських адміністрацій навколо заклику до "самомобілізації".

Джерело: ISW

Деталі: За висновками інституту, російські адміністративні чиновники об’єднуються навколо заклику лідера Чечні Рамзана Кадирова до "самомобілізації" на місцевому рівні, щоб надати додаткові сили російським військовим.

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16 вересня мерія Владивостока підтвердила, що міська адміністрація розсилає листи чоловікам віком від 25 до 63 років, які мають досвід військової служби та служби в запасі, а також тим, хто перебуває на військовому обліку в місцевому військовому комісаріаті у Владивостоці, із запрошенням приєднатися до БАРС (Бойовий армійський резерв країни) або так званих добровольчих підрозділів "Тигр" (морська піхота).

Мерія підкреслила, що "кожен одержувач приймає власне рішення". Російські вербувальники, ймовірно, мають на меті збити одержувачів з пантелику, щоб вони подумали, що були формально та юридично призвані; насправді ж листи є лише запрошенням обговорити волонтерство.

Заява Владивостока вказує на те, що російське муніципальне керівництво може відчувати тиск з боку федеральної влади щодо створення певної кількості "добровольчих батальйонів".

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Інші місцеві лідери оголосили про нові батальйони на підтримку заклику Кадирова. Губернатор Кіровської області Олександр Соколов оголосив, що Кіров сформував свій другий добровольчий батальйон під назвою "Широнін", і заявив, що обласний добровольчий батальйон "Вятка" вже воює в Україні.

Призначений Росією глава окупованого Криму Сергій Аксьонов 16 вересня повідомив, що Крим активізує роботу з набору добровольців. Він зазначив, що до фінансування добровольчих батальйонів необхідною сучасною технікою долучилися невідомі великі банківські установи.

Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив про фінансову підтримку заклику Кадирова та закликав усі регіони до самомобілізації, навіть невеликі регіони, як-от його власний Магадан, де є лише один військовий пункт.

Глави Воронезької, Чуваської та Башкирської областей також заявили про підтримку самомобілізації і про те, що близько 1000 добровольців з кожної з їхніх областей вже задіяні (до війни в Україні – ред.).

Кемеровський губернатор Сергій Цивільов пообіцяв фінансову підтримку добровольчих батальйонів і заявив, що багато жителів Кемерова вже воюють у російській армії.

Сам Кадиров 16 вересня оголосив, що його чеченські батальйони "Ахмат" "Восток" і "Захід" перекинуті в райони Донбасу.

Кадиров також оголосив, що створив ще один загін "Ахмат-1" із 2000 осіб, озброєних до зубів, і стверджував, що це не останній загін, який він і Чеченська Республіка сформували.

Він стверджував, що його новий підрозділ буде вести вогонь по українському та західному персоналу (про яке Кадиров зазвичай безпідставно стверджує, що він воює безпосередньо з українськими військовими) в Україні, але не уточнив, чи підрозділ уже розгорнуто.

Нагадаємо: У серпні аналітики Інституту вивчення війни назвали чотири області в Росії, в яких формують добровольчі батальйони для війни в Україні – Новосибірська, Саратовська, Ульяновська і Курганська.

Теми: війнаРосія
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