Регионы РФ заявляют о "самомобилизации" и новых батальонах для войны в Украине – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают об объединении российских администраций вокруг призыва к "самомобилизации".

Источник: ISW

Детали: По заключению института, российские административные чиновники объединяются вокруг призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова к "самомобилизации" на местном уровне, чтобы придать дополнительные силы российским военным.

16 сентября мэрия Владивостока подтвердила, что городская администрация рассылает письма мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, имеющим опыт военной службы и службы в запасе, а также состоящим на военном учете в местном военном комиссариате во Владивостоке с приглашением присоединиться к БАРС. (боевой армейский резерв страны) или так называемых добровольческих подразделений "Тигр" (морская пехота).

Мэрия подчеркнула, что "каждый получатель принимает собственное решение". Российские вербовщики, вероятно, преследуют цель сбить получателей с толку, чтобы они подумали, что были формально и юридически призваны; на самом же деле письма лишь приглашение обсудить волонтерство.

Заявление Владивостока указывает на то, что российское муниципальное руководство может ощущать давление со стороны федеральных властей на создание определенного количества "добровольческих батальонов".

Другие местные лидеры объявили о новых батальонах в поддержку призыва Кадырова. Губернатор Кировской области Александр Соколов объявил, что Киров сформировал свой второй добровольческий батальон под названием "Широнин" и заявил, что областной добровольческий батальон "Вятка" уже воюет в Украине.

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Назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов 16 сентября сообщил, что Крым активизирует работу по набору добровольцев. Он отметил, что к финансированию добровольческих батальонов необходимой современной техникой подключились неизвестные крупные банковские учреждения.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о финансовой поддержке призыва Кадырова и призвал все регионы к самомобилизации, даже небольшие регионы, например его собственный Магадан, где есть лишь один военный пункт.

Главы Воронежской, Чувашской и Башкирской областей также заявили о поддержке самомобилизации и о том, что около 1000 добровольцев из каждой из их областей уже задействованы (к войне в Украине – ред.).

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев пообещал финансовую поддержку добровольческих батальонов и заявил, что многие жители Кемерова уже воюют в российской армии.

Сам Кадыров 16 сентября объявил, что его чеченские батальоны "Ахмат" "Восток" и "Запад" опрокинуты в районы Донбасса.

Кадыров также объявил, что создал еще один отряд "Ахмат-1" из 2000 вооруженных до зубов человек и утверждал, что это не последний отряд, который он и Чеченская Республика сформировали.

Он утверждал, что его новое подразделение будет вести огонь по украинскому и западному персоналу (о котором Кадыров обычно безосновательно утверждает, что он воюет непосредственно с украинскими военными) в Украине, но не уточнил, развернуто ли подразделение.

Напомним: В августе аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.