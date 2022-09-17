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Реєстр зброї в Україні може запрацювати у жовтні – МВС

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 14:52
Фото pixabay.com

Якщо найближчим часом законопроєкт №5708 "Про право на цивільну вогнепальну зброю" не буде прийнятий, то Міністерство внутрішніх справ до кінця жовтня запустить Єдиний реєстр зброї шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Бондаренка: "Реєстр наразі перебуває в дослідній експлуатації, процедури і процеси, які автоматизує система, тестуються. Якщо відповідного закону найближчим часом прийнято не буде, шляхом внесення змін до відомчих підзаконних нормативних актів, до кінця жовтня запускаємо Єдиний реєстр зброї у промислову експлуатацію вже з тим набором сервісів, які готові та можливі на цей час".

Деталі: За словами Бондаренка, Реєстр зможе повноцінно запрацювати вже у кінці жовтня, і громадяни зможуть "бачити у ньому інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси тощо".

Заступник міністра пояснив, що система буде документувати повний життєвий цикл зброї – від її імпорту чи виробництва до продажу та знищення. За його словами, це сприятиме створенню умов запобігання її незаконному обігу.

Бондаренко додав, що функціонал Реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подавати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов’язкові процедури.

Реєстр міститиме інформацію про одиницю зброї, її реєстраційний номер, зразок відстріляної кулі, а також  ПІБ особи, дату та місце народження, фото.

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За інформацією чиновника, коли МВС вводитиме Реєстр уже в промислову експлуатацію, то міністерство отримає сертифікат про захищеність системи від несанкціонованого доступу – так званий атестат відповідності комплексної системи захисту інформації, який видає Держспецзв’язку.

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Теми: МВСзброя
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