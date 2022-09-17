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Реестр оружия в Украине может заработать в октябре – МВД

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 14:52
Реестр оружия в Украине может заработать в октябре – МВД
Фото pixabay.com

Если в ближайшее время законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" не будет принят, то Министерство внутренних дел до конца октября запустит Единый реестр оружия путем внесения соответствующих изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты.

Источник: заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в интервью "Укринформу"

Прямая речь Бондаренко: "Реестр находится в опытной эксплуатации, процедуры и процессы, которые автоматизирует система, тестируются. Если соответствующий закон в ближайшее время принят не будет, путем внесения изменений в ведомственные подзаконные нормативные акты, до конца октября запускаем Единый реестр оружия в промышленную эксплуатацию уже с тем набором сервисов, которые готовы и возможны в настоящее время".

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Детали: По словам Бондаренко, Реестр сможет полноценно заработать уже в конце октября, и граждане смогут "видеть в нем информацию о себе, понимать актуальность сроков документов, получать новые сервисы и тому подобное".

Замминистра пояснил, что система будет документировать полный жизненный цикл оружия – от его импорта или производства до продажи и уничтожения. По его словам, это будет способствовать созданию условий предотвращения незаконного оборота оружия.

Бондаренко добавил, что функционал Реестра предусматривает создание электронного кабинета владельца оружия, через который лицо может подавать заявку на приобретение и хранение оружия, смену места хранения, проводить актуализацию данных и осуществлять другие обязательные процедуры.

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Реестр будет содержать информацию о единице оружия, его регистрационном номере, образце отстрелянной пули, а также ФИО лица, дату и место рождения, фото.

По информации чиновника, когда МВД будет вводить Реестр уже в промышленную эксплуатацию, министерство получит сертификат о защищенности системы от несанкционированного доступа – так называемый аттестат соответствия комплексной системы защиты информации, который выдает Госспецсвязи.

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Темы: МВДоружие
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