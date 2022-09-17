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Партизаны подорвали железную дорогу в оккупированном Мелитополе – СМИ

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 15:50
фото: риа-мелитополь

СМИ сообщают, что 17 сентября в Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, было взорвано железнодорожное полотно, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из Крыма.

Источник: "РИА-Мелитополь"

Детали: В результате работы мелитопольского сопротивления разрушен приёмно-отправочный путь, рабочий околоток станции Низяны, а также повреждены 25 шпал и плеть пути.

Погибших и пострадавших нет.

Журналисты пишут, что как всегда после происшествия, российские военные пристально досматривают все машины, проверяют всех велосипедистов, пешеходов.

Его на своих пропагандистских каналах подтвердили сами оккупанты, назвав работу партизан "ударом украинских боевиков".

Напомним: В пятницу на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв.

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Еще одна российская военная база сгорела ночью 17 сентября в районе Молочного лимана возле Мелитополя.

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Темы: Мелитопольоккупация
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