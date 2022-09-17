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Поблизу Мелітополя пролунали ще 5 вибухів на базі окупантів – мер

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 16:27
Скриншот з google.maps

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що близько 16:00 пролунали 5 вибухів у селі Богатир поблизу райцентру, де була база окупантів.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова мера Мелітополя: "Щойно: 5 вибухів в селі Богатир в районі Молочного лиману, куди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу".  

Деталі: Федоров нагадав, що вночі 17 вересня лунали вибухи у селі Радивонівка.

Він додав, що збирає інформацію про втрати ворога.

Передісторія: 

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Теми: Мелітопольокупаціявибух
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