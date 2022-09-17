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Вблизи Мелитополя прогремели еще 5 взрывов на базе оккупантов – мэр

Ирина БалачукСуббота, 17 сентября 2022, 16:27
Скриншот из google.maps

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что около 16:00 прогремели 5 взрывов в селе Богатырь вблизи райцентра, где была база оккупантов.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь мэра Мелитополя: "Только что: 5 взрывов в селе Богатырь в районе Молочного лимана, куда оккупанты передислоцировали часть своей военной техники и личного состава".

Детали: Федоров напомнил, что утром 17 сентября раздавались взрывы в селе Радивоновка.

Он добавил, что собирает информацию о потерях врага.

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Темы: Мелитопольоккупациявзрыв
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