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У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню окупантів

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 19:11
У звільненій Козачій Лопані на Харківщині знайшли катівню окупантів
пристрій для катування струмом, фото Харківської облпрокуратури

Під час окупації смт Козача Лопань на Харківщині російська армія катувала людей у підвальному приміщенні так званої "Народної міліції".

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 

Деталі: 17 вересня керівництво Дергачівської окружної прокуратури в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) провело огляд у приміщенні так званої "Народної міліції смт Козача Лопань".

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Дослівно: "Правоохоронцями встановлено, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган, у підвальному приміщенні якого облаштували катівню, де піддавали нелюдським тортурам цивільних.

Під час огляду вилучено документи, що підтверджують функціонування псевдовідділу поліції та апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом.

 

Наразі встановлено осіб, які працювали на представників країни-агресора у смт Козача Лопань, вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності".

ВІДЕО ДНЯ
 

Що передувало: 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що на деокупованій території Харківської області уже виявили десять катівень.  

Українські військові звільнили Козачу Лопань 11 вересня.

Теми: Харківська областьокупаціятортури
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