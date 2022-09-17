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В освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 19:11
В освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную оккупантов
устройство для пыток током, фото Харьковской облпрокуратуры

Во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".

Источник: Харьковская областная прокуратура

 

Детали: 17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань".

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Дословно: "Правоохранителями установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали нечеловеческим пыткам гражданских.

При осмотре изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции и аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током.

 

Сейчас установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности".

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Что предшествовало: 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили десять пыточных.

Украинские военные освободили Казачью Лопань 11 сентября.

Темы: Харьковская областьоккупацияпытки
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