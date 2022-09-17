Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В освобожденной Казачьей Лопани на Харьковщине нашли пыточную оккупантов

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 19:11
устройство для пыток током, фото Харьковской облпрокуратуры

Во время оккупации пгт Казачья Лопань на Харьковщине российская армия пытала людей в подвальном помещении так называемой "Народной милиции".

Источник: Харьковская областная прокуратура

 

Детали: 17 сентября руководство Дергачевской окружной прокуратуры в рамках уголовного производства по факту коллаборационистской деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины) провело осмотр в помещении так называемой "Народной милиции пгт Казачья Лопань".

Дословно: "Правоохранителями установлено, что во время оккупации населенного пункта представители РФ создали псевдоправоохранительный орган, в подвальном помещении которого обустроили пыточную, где подвергали нечеловеческим пыткам гражданских.

При осмотре изъяты документы, подтверждающие функционирование псевдоотдела полиции и аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током.

 

Сейчас установлены лица, работавшие на представителей страны-агрессора в пгт Казачья Лопань, принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности".

 

Что предшествовало: 16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что на деоккупированной территории Харьковской области уже обнаружили десять пыточных.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские военные освободили Казачью Лопань 11 сентября.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьоккупацияпытки
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей

Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем

Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Харьковская область
Maxar показал спутниковые снимки массового захоронения возле Изюма
Житель Купянска рассказал о пытках россиян: Били током, пытали паяльником
В Изюме нашли погребение целой семьи с 5-летним ребенком: что о них известно
Последние новости
09:35
фото, видеоРоссияне ударили ракетой по центру Краматорска
09:22
Орбан произнес речь о распаде ЕС, потере Украиной территорий и своей власти до 2060 года - СМИ
09:04
Украинская авиация ударила по 16 местам скопления россиян и техники на Луганщине - ОВА
08:46
Румынский экс-министр публично выступил за раздел Украины
08:29
Россияне ночью обстреляли Николаев
07:33
Днепропетровщина: Россияне выпустили 30 снарядов по Никополю, есть пострадавшие
07:01
Сводка Генштаба: Российские подразделения потеряли половину военных во время отступления с Харьковщины
06:00
ISW: Россияне продолжают бессмысленные операции в Донецкой области вместо защиты уязвимых рубежей
04:55
Япония хочет эвакуировать 2 миллиона человек из-за мощного тайфуна
04:17
Австралия не будет запрещать въезд российским туристам
Все новости...