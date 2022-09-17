ЗАЕС знову підключили до енергомережі України – МАГАТЕ

Окуповану Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України, відремонтувавши одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач.

Джерело: заява МАГАТЕ

Дослівно: "Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, які були пошкоджені під час конфлікту".

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Деталі: В агентстві зазначили, що відновлена лінія напругою 750 кВ тепер забезпечує ЗАЕС електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки.

Після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила зв'язок з цією лінією 750 кВ, вона спочатку покладалася на електроенергію, вироблену самою станцією, а потім на резервні лінії електропередач, що з'єднували її з мережею через розподільчий пункт сусідньої теплової електростанції.

Після повторного підключення основної лінії у п’ятницю вдень, три резервні лінії електропередач знову перебувають у резерві. Три інші основні зовнішні лінії 750 кВ, які були пошкоджені раніше, залишаються знеструмленими.

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Усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але вони все ще потребують живлення для підтримання необхідних функцій безпеки. З 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим об'єктам.

МАГАТЕ зазначає, що лінія 750 кВ була відновлена того ж дня (у п’ятницю – ред.), коли національний український оператор "Енергоатом" повідомив, що доставив запасні частини для ремонту ліній електропередач ЗАЕС, а також додаткові запаси палива для аварійних дизель-генераторів станції, які можуть бути використані в якості резервного джерела живлення.

Що передувало: 16 вересня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що доставив до Енергодару для окупованої Запорізької АЕС 25 вантажівок запчастин, матеріалів і дизельного пального.

13 вересня Україна відновила другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте чотири основні зовнішні лінії не працювали.