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МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 00:28
МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Україна відновила другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте чотири основні зовнішні лінії не працюють.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Була відновлена друга резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. А іншу лінію – тримати в резерві".

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Деталі: Ще одна подія, важлива для ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи, блок реактора, який був зупинений, тепер перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

"Зараз відновлена лінія 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення функціями безпеки, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

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"Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами", – наголосив генеральний директор на Раді керуючих МАГАТЕ.

Що передувало: 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Передісторія:

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Теми: ЗАЕСвійнаМАГАТЕ
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