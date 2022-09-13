Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС

Ольга Глущенко Вівторок, 13 вересня 2022, 00:28
ФОТО З TELEGRAM ЕНЕРГОАТОМА

Україна відновила другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте чотири основні зовнішні лінії не працюють.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Була відновлена друга резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. А іншу лінію – тримати в резерві".

Деталі: Ще одна подія, важлива для ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи, блок реактора, який був зупинений, тепер перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

"Зараз відновлена лінія 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення функціями безпеки, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

"Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами", – наголосив генеральний директор на Раді керуючих МАГАТЕ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Передісторія:

Читайте також: Росія продовжує обстрілювати ЗАЕС. Як усе виглядає зсередини – пояснює працівник станції

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСвійнаМАГАТЕ
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України

Клерк з апарату прем’єра 15 років зливав ФСБ таємні документи

У Кремлі прокоментували відступ РФ в Україні і критичну реакцію соцмереж

Резніков пояснив, чому контрнаступ на Херсонщині просувається повільніше

Кулеба розповів, за яких умов Україна піде на переговори з Росією

Розвідка США прогнозує подальший відступ Росії після втрати Харківщини – WP

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЗАЕС
В МЗС України назвали три невід’ємні умови для безпеки Запорізької АЕС
Чому українське місто Енергодар перетворилось на європейську столицю небезпеки
Макрон і Путін обговорили ситуацію на ЗАЕС
Останні новини
15:08
У Мелітополі на базі окупантів пролунали три вибухи – мер
15:05
Художник, письменник і фанат Гаррі Поттера: 10 цікавих фактів про Чарльза ІІІ
15:01
фото, відеоНа Миколаївщині затримали ворожих агентів, які "полювали" на HIMARS - СБУ
14:54
Побиття українських біженок у Франції: постраждалі розповіли деталі нападу
14:45
Окупанти терміново евакуюють свої родини з Криму та півдня України – розвідка
14:27
В ОП презентували перший документ щодо гарантій безпеки для України
14:23
відеоНаступ на Харківщині: двоє "мобіків" здалися прикордонникам
14:05
США та Захід обговорюють надання Україні винищувачів – FT
13:55
ЄС відмовився від ідеї запровадити граничну ціну на російський газ – ЗМІ
13:50
Клерк з апарату прем’єра 15 років зливав ФСБ таємні документи
Усі новини...