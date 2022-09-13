МАГАТЕ: Україна відновила другу резервну лінію електропередач до ЗАЕС

Україна відновила другу резервну лінію електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), проте чотири основні зовнішні лінії не працюють.

Джерело: МАГАТЕ

Дослівно: "Була відновлена друга резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що дозволяє забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки. А іншу лінію – тримати в резерві".

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Деталі: Ще одна подія, важлива для ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи, блок реактора, який був зупинений, тепер перейшов у режим холодної зупинки, як і п’ять інших реакторів об’єкта. Це означає, що для охолодження йому буде потрібно менше енергії.

"Зараз відновлена лінія 750/330 кВ, яка використовується для забезпечення функціями безпеки, а раніше відновлена лінія 330 кВ залишається в резерві. Обидві відновлені лінії можуть отримувати енергію від мережі через розподільний пункт сусідньої теплоелектростанції", – ідеться в повідомленні МАГАТЕ.

При цьому генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі підкреслив, що ситуація з ядерною безпекою та охороною на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

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"Терміново потрібна зона ядерної безпеки, і я розпочав консультації з відповідними сторонами", – наголосив генеральний директор на Раді керуючих МАГАТЕ.

Що передувало: 11 вересня о 03:41 енергоблок №6 ЗАЕС відключили від енергомережі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан.

Передісторія:

1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії прибула на Запорізьку АЕС в окупованому Енергодарі. 5 вересня чотири з шести учасників місії МАГАТЕ завершили роботу на станції, там мали залишатися двоє представників організації.

6 вересня МАГАТЕ оприлюднило звіт про візит в Енергодар і підтвердило, що Росія тримає військовий персонал і військову техніку на території Запорізької АЕС.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця заявив, що росіяни намагалися тиснути на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі під час підготовки звіту щодо ЗАЕС.

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