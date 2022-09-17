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ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 20:09
ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ
ЗАЭС, фото из Telegram Энергоатома

Оккупированную Запорожскую АЭС снова подключили к энергосети Украины, отремонтировав одну из четырех основных внешних линий электропередач.

Источник: заявление МАГАТЭ

Дословно: "Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова получает электроэнергию непосредственно из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта".

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Детали: В агентстве отметили, что восстановленная линия напряжением 750 кВ теперь обеспечивает ЗАЭС электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности.

После того, как две недели назад ЗАЭС потеряла связь с этой линией 750 кВ, она сначала полагалась на электроэнергию, производимую самой станцией, а затем на резервные линии электропередач, соединявшие ее с сетью через распределительный пункт соседней тепловой электростанции.

После повторного подключения основной линии в пятницу днем, три резервные линии электропередач снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии 750 кВ, которые были повреждены ранее, остаются обесточенными.

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Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но они все еще нуждаются в питании для поддержания необходимых функций безопасности. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим объектам.

МАГАТЭ отмечает, что линия 750 кВ была восстановлена в тот же день (в пятницу - ред.), когда национальный украинский оператор "Энергоатом" сообщил, что доставил запасные части для ремонта линий электропередач ЗАЭС, а также дополнительные запасы топлива для аварийных дизель-генераторов станции, которые могут быть использованы в качестве резервного источника питания.

Что предшествовало: 16 сентября НАЭК "Энергоатом" сообщил, что доставил в Энергодар для оккупированной Запорожской АЭС 25 грузовиков запчастей, материалов и дизельного горючего.

13 сентября Украина восстановила вторую резервную линию электропередач к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако четыре основные внешние линии не работали.

Темы: ЗАЭСМАГАТЭ
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