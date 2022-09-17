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Зеленський: Домовлятися з РФ через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової

Катерина ТищенкоСубота, 17 вересня 2022, 21:53
Зеленський: Домовлятися з РФ через страх ядерної зброї – це початок Третьої світової
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає, що Росія застосує ядерну зброю, однак закликає світ зупинити її погрози.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Reuters

Пряма мова: "Це питання знищення Землі просто, початок цього. Я навіть не можу зрозуміти, як можуть допустити спецслужби, розвідки світу, потужні розуми світу, щоб Росії навіть дати шанс про це думати.

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Мені здається, що цього не буде, якщо чесно. Тим не менше, ми з вами не можемо щось остаточно прогнозувати з цією державою.

Але, вибачте, боятися чогось там, що може зробити ця держава, і тому іти з ними на ту чи іншу згоду – це гірший результат, на який можна піти. Це точно тоді початок Третьої світової війни".

Деталі: Зеленський підкреслив, що "не може бути діалогу з людьми, які погрожують ядерною зброєю".

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"Треба думати про те, як жити далі світові без таких людей", - сказав він.

За словами президента, коли відомі російські політики говорять, у яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю, "все, що після слів "в якомусь разі", після якихось умов, навіть не треба слухати".

"Треба розуміти, хто це сказав і зробити все, щоб більше ця людина нікому нічого не говорила і не погрожувала", - підкреслив Зеленський.

Що передувало: Президент Сполучених Штатів Джо Байден попередив президента РФ Володимира Путіна про серйозніші наслідки у разі застосування Росією ядерної зброї.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков на питання щодо можливості застосування ядерної зброї порадив "читати доктрину".

Теми: ЗеленськийРосіяядерна зброя
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