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Зеленский: Договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия – это начало Третьей мировой

Катерина ТищенкоСуббота, 17 сентября 2022, 21:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить ее угрозы.

Источник: Зеленский в интервью Reuters

Прямая речь: "Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать.

Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-то окончательно прогнозировать с этим государством.

Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием".

"Надо думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.

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По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие, "все, что после слов "в каком-то случае", после каких-то условий, даже не надо слушать".

"Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".

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Темы: ЗеленскийРосcияядерное оружие
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