Зеленский: Договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия – это начало Третьей мировой

Президент Владимир Зеленский не считает, что Россия применит ядерное оружие, однако призывает мир остановить ее угрозы.

Источник: Зеленский в интервью Reuters

Прямая речь: "Это вопрос уничтожения Земли просто, начало этого. Я даже не могу понять, как могут допустить спецслужбы, разведки мира, мощные умы мира, чтобы России даже дать шанс об этом думать.

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Мне кажется, что этого не будет, если честно. Тем не менее, мы с вами не можем что-то окончательно прогнозировать с этим государством.

Но, извините, бояться чего-то там, что может сделать это государство, и поэтому идти с ними на то или иное соглашение – это худший результат, на который можно пойти. Это точно тогда начало Третьей мировой войны".

Детали: Зеленский подчеркнул, что "не может быть диалога с людьми, которые угрожают ядерным оружием".

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"Надо думать о том, как жить дальше миру без таких людей", - сказал он.

По словам президента, когда известные российские политики говорят, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие, "все, что после слов "в каком-то случае", после каких-то условий, даже не надо слушать".

"Надо понимать, кто это сказал и сделать все, чтобы больше этот человек никому ничего не говорил и не угрожал", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Президент Соединенных Штатов Джо Байден предупредил президента РФ Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности применения ядерного оружия посоветовал "читать доктрину".