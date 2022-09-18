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Моди — Путину: Сейчас не эпоха войны

Анастасия КалатурВоскресенье, 18 сентября 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время войны.

Источник: Моди Путину во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане, CNN

Прямая речь: "Я знаю, что сегодняшняя эпоха – не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог – это все вещи, касающиеся мира... У нас обязательно будет возможность обсудить, как мы можем стать на путь мира в ближайшие дни, я также смогу понять вашу точку зрения".

Детали: Как пишет CNN, комментарии Моди были обнародованы через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу российского вторжения.

Напомним: 16 сентября на пресс-конференции саммита Шанхайской организации сотрудничества Путин заявил, что план войны против Украины "корректировке не подлежит" и основной целью является так называемое "освобождение всей территории Донбасса".

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Темы: ИндияРосcиявойна
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