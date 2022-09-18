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Отрывали ногти и говорили "money": полиция рассказала детали о плене граждан Шри-Ланки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 19:46
Отрывали ногти и говорили money: полиция рассказала детали о плене граждан Шри-Ланки
фото из Facebook Болвинова

Полиция Харьковщины сообщила детали о пленении семи граждан Шри-Ланки, которым удалось освободиться после деоккупации области.

Источник: начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Детали: Как сообщил Болвинов, семь граждан Шри-Ланки - женщина и 6 мужчин в начале полномасштабного вторжения находились в Купянске. Они испугались войны и решили никуда не выезжать, а спрятаться.

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В мае они пытались пешком дойти до Харькова, но на первом же блокпосту армии РФ их задержали, связали им руки, надели мешки на голову и отвезли в импровизированную тюрьму в Волчанске.

Дословно: "Там шри-ланкийцев держали в бесчеловечных условиях, заставляли работать уборщиками. Женщину держали в карцере два месяца! Двум из них отрывали ногти, одного били дверью по голове. Так как рашисты не общаются на английском, то иностранцы так и не поняли, что вообще россияне от них хотели, и за что их пытали. Единственное, что они поняли - россияне во время пыток говорили "money". Судя по этому, вторая армия мира требовала с задержанных иностранцев из Шри-Ланки деньги".

Больше деталей: После деоккупации Волчанска иностранцы снова решили пойти в Харьков пешком, по дороге их встретил охранник отеля, который приютил и сообщил об этом украинской полиции.

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С иностранцами проводятся следственные действия, установлена связь с посольством Шри-Ланки, пострадавшим обеспечена безопасность и надлежащие условия для проживания.

Что предшествовало: 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что на освобожденных территориях Харьковщины спасли семерых граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты (по версии Болвинова, с мая – ред.).

Темы: Харьковская областьпленныеШри-Ланка
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