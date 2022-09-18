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Зеленський: Комусь здається, що в нас затишшя, але це підготовка

Катерина ТищенкоНеділя, 18 вересня 2022, 21:49
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що на фронті зараз спостерігається не затишшя, а підготовка до наступного етапу звільнення українських територій.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ізюм, Балаклія, Куп’янськ і Харківщина загалом – міста й громади, які ми звільнили. Ці слова звучать зараз. Звучать усюди.

Маріуполь, Мелітополь і Херсон – також звучать, але звучатимуть іще частіше й гучніше, коли ми їх звільнимо. Донецьк, Горлівка й Луганськ – і вони звучатимуть. Джанкой, Євпаторія, Ялта – і вони також".

"Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя. Але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів, які обов’язково мають звучати, бо Україна має бути вільною, вся".

Що передувало: На початку вересня ЗСУ почали контрнаступ на Харківщині. 

11 вересня ISW повідомляв, що українські сили звільнили понад 3000 кв км території за 5 днів і прорвали російські позиції на глибину до 70 км у деяких місцях. За підрахунком аналітиків, українці за перші дні вересня відвоювали більше території, ніж російські війська захопили з квітня.

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12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області

Після того суттєвого просування вперед не відбувалося. Однак 18 вересня управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові від суботи контролюють не лише правий, але й лівий берег річки Оскіл на Харківщині.

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Теми: Зеленськийдеокупаціявійна
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