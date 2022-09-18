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Зеленский: Кому-то кажется, что у нас затишье, но это подготовка

Катерина ТищенкоВоскресенье, 18 сентября 2022, 21:49
Зеленский: Кому-то кажется, что у нас затишье, но это подготовка
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отмечает, что на фронте сейчас наблюдается не затишье, а подготовка к следующему этапу освобождения украинских территорий.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова звучат сейчас. Звучат повсюду.

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Мариуполь, Мелитополь и Херсон – также звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже".

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободной, вся".

Что предшествовало: В начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковщине. 

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11 сентября ISW сообщал, что украинские силы освободили более 3000 кв км территории за 5 дней и прорвали российские позиции на глубину до 70 км в некоторых местах. По подсчету аналитиков, украинцы за первые дни сентября отвоевали больше территории, чем российские войска захватили с апреля.

12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрым темпом отвоевали почти всю территорию Харьковской области

После этого существенного продвижения вперед не происходило. Однако 18 сентября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные с субботы контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол на Харьковщине.

Темы: Зеленскийдеоккупациявойна
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