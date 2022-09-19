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В Одесі треба створити комплекс про імперське минуле, куди перемістять пам'ятники — Труханов

Анастасія КалатурПонеділок, 19 вересня 2022, 01:09
ФОТО: Одесский курьер

Одеський мер Геннадій Труханов заявив, що в Одесі має бути створений парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого" - туди мають перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси.

Джерело: Труханов, коментуючи пам'ятник Катерині ІІ в Одесі, який пропонують знести

Дослівно: "Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого". Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси".

Деталі: За словами Труханова, він проти того, щоб "підходити до своєї історії вибірково", оскільки "переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому". Він сказав, що історію слід "не переписувати, а переосмислювати" і "наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни".

Зазначається, що зараз стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені Статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

Нагадаємо: Раніше Труханов заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Петиція за знесення пам’ятника Катерині ІІ набрала 25 тисяч підписів, необхідні для її розгляду.
  • Також українці підтримали іронічну петицію про те, щоб замінити пам’ятник Катерині на скульптуру порноактора Біллі Геррінґтона.
  • Президент Володимир Зеленський звернувся до міськради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення.

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Теми: ОдесаТруханов
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