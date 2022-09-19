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В Одессе нужно создать комплекс об имперском прошлом, куда переместят памятники — Труханов

Анастасия КалатурПонедельник, 19 сентября 2022, 01:09
В Одессе нужно создать комплекс об имперском прошлом, куда переместят памятники — Труханов
ФОТО: Одесский курьер

Одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что в Одессе должен быть создан парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого" - туда должны переместить часть архитектурных памятников Одессы.

Источник: Труханов, комментируя памятник Екатерине II в Одессе, который предлагают снести

Дословно: "Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы".

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Детали: По словам Труханова, он против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".

Отмечается, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

Напомним: Ранее Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

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Предыстория:

  • Петиция за снос памятника Екатерине II набрала 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения.
  • Также украинцы поддержали ироническую петицию о том, чтобы заменить памятник Екатерине скульптурой порноактера Билли Геррингтона.
  • Президент Владимир Зеленский обратился в горсовет Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе.

Темы: ОдессаТруханов
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