В Одессе нужно создать комплекс об имперском прошлом, куда переместят памятники — Труханов

Одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что в Одессе должен быть создан парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого" - туда должны переместить часть архитектурных памятников Одессы.

Источник: Труханов, комментируя памятник Екатерине II в Одессе, который предлагают снести

Дословно: "Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы".

Детали: По словам Труханова, он против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".

Отмечается, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

Напомним: Ранее Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

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