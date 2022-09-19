Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 10:55
ЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА
Знищена база росіян в Кадіївці, фото з Telegram Сергія Гайдая

Збройні сили України в ніч проти 19 вересня знищили базу росіян в окупованій Кадіївці на Луганщині, а також техніку та особовий склад ворога на території лісгоспу в Новоайдарі.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Дивовижна ніч. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу росіян у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога". 

Реклама:

Деталі: Гайдай пообіцяв розповісти деталі згодом та опублікував фото знищеної бази окупантів в Кадіївці.

 

Нагадаємо: 

  • В кінці серпня в окупованій Кадіївці на Луганщині українські бійці знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі "Донбас".
  • У липні в Кадіївці зруйнували казарму з російськими військовими.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: