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ЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 10:55
Знищена база росіян в Кадіївці, фото з Telegram Сергія Гайдая

Збройні сили України в ніч проти 19 вересня знищили базу росіян в окупованій Кадіївці на Луганщині, а також техніку та особовий склад ворога на території лісгоспу в Новоайдарі.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Дивовижна ніч. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу росіян у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога". 

Деталі: Гайдай пообіцяв розповісти деталі згодом та опублікував фото знищеної бази окупантів в Кадіївці.

 

Нагадаємо: 

  • В кінці серпня в окупованій Кадіївці на Луганщині українські бійці знищили близько 200 російських десантників, завдавши удару по базі окупантів в готелі "Донбас".
  • У липні в Кадіївці зруйнували казарму з російськими військовими.

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Теми: Луганська областьвійна
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