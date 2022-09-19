ЗСУ знищили базу росіян в Кадіївці – Луганська ОВА

Знищена база росіян в Кадіївці, фото з Telegram Сергія Гайдая

Збройні сили України в ніч проти 19 вересня знищили базу росіян в окупованій Кадіївці на Луганщині, а також техніку та особовий склад ворога на території лісгоспу в Новоайдарі.

Джерело: глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Дивовижна ніч. У Кадіївці (Стаханов) знищено базу росіян у місцевому Палаці культури. На території Новоайдарського лісгоспу знищено техніку та особовий склад ворога".

Деталі: Гайдай пообіцяв розповісти деталі згодом та опублікував фото знищеної бази окупантів в Кадіївці.

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