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ВСУ уничтожили базу россиян в Кадиевке – Луганская ОВА

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 10:55
Уничтоженная база россиян в Кадиевке, фото из Telegram Сергея Гайдая

Вооруженные силы Украины в ночь на 19 сентября уничтожили базу россиян в оккупированной Кадиевке на Луганщине, а также технику и личный состав врага на территории лесхоза в Новоайдаре.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Удивительная ночь. В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база россиян в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага". 

Детали: Гайдай пообещал рассказать детали позже и опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.

 

Напомним: 

  • В конце августа в оккупированной Кадиевке на Луганщине украинские бойцы уничтожили около 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов в гостинице "Донбасс".
  • В июле в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.

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Темы: Луганская областьвойна
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