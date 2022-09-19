ВСУ уничтожили базу россиян в Кадиевке – Луганская ОВА
Понедельник, 19 сентября 2022, 10:55
Вооруженные силы Украины в ночь на 19 сентября уничтожили базу россиян в оккупированной Кадиевке на Луганщине, а также технику и личный состав врага на территории лесхоза в Новоайдаре.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Удивительная ночь. В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база россиян в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага".
Детали: Гайдай пообещал рассказать детали позже и опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.
Напомним:
- В конце августа в оккупированной Кадиевке на Луганщине украинские бойцы уничтожили около 200 российских десантников, нанеся удар по базе оккупантов в гостинице "Донбасс".
- В июле в Кадиевке разрушили казарму с российскими военными.