ВСУ уничтожили базу россиян в Кадиевке – Луганская ОВА

Уничтоженная база россиян в Кадиевке, фото из Telegram Сергея Гайдая

Вооруженные силы Украины в ночь на 19 сентября уничтожили базу россиян в оккупированной Кадиевке на Луганщине, а также технику и личный состав врага на территории лесхоза в Новоайдаре.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Удивительная ночь. В Кадиевке (Стаханов) уничтожена база россиян в местном Дворце культуры. На территории Новоайдарского лесхоза уничтожена техника и личный состав врага".

Детали: Гайдай пообещал рассказать детали позже и опубликовал фото уничтоженной базы оккупантов в Кадиевке.

Напомним: