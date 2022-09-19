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У РФ заявили про відправку в Україну нового "осетинського добробату"

"Українська правда"Понеділок, 19 вересня 2022, 13:58
У РФ заявили про відправку в Україну нового осетинського добробату
початок березня 2022, загін «Аланія», фото з Telegram Сергія Міняйла

Північна Осетія заявила про формування до кінця вересня так званого "добровольчого загону" для відправки на війну проти України.

Джерело: глава Північної Осетії Сергій Меняйло в Telegram

Деталі: За його словами, зараз загін перебуває на полігоні. Меняйло заявив, що особисто "організує бойове злагодження і заведе їх у район виконання бойових завдань".

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Першим відправленим в Україну батальйоном був "Аланія" 7 місяців тому, 3 місяці тому був створений батальйон "Осетія". Новий загін поки не має назви. Меняйло стверджує, що "осетинські добробати" посилені окремими артилерійськими дивізіонами і танковими ротами.

Нагадаємо:

  • Секретар РНБО Олексій Данілов у липні заявив, що в Росії почали приховану мобілізацію, формуючи так звані "добровольчі батальйони".
  • Після вдалого контрнаступу ЗСУ і поразки російських військ на Харківщині влада Росії посилює приховану мобілізацію і вербування для війни в Україні.

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Теми: Росіядобровольцівійна
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