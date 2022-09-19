У РФ заявили про відправку в Україну нового "осетинського добробату"

Північна Осетія заявила про формування до кінця вересня так званого "добровольчого загону" для відправки на війну проти України.

Джерело: глава Північної Осетії Сергій Меняйло в Telegram

Деталі: За його словами, зараз загін перебуває на полігоні. Меняйло заявив, що особисто "організує бойове злагодження і заведе їх у район виконання бойових завдань".

Першим відправленим в Україну батальйоном був "Аланія" 7 місяців тому, 3 місяці тому був створений батальйон "Осетія". Новий загін поки не має назви. Меняйло стверджує, що "осетинські добробати" посилені окремими артилерійськими дивізіонами і танковими ротами.

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