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В РФ заявили об отправке нового "осетинского добробата" в Украину

"Украинская правда"Понедельник, 19 сентября 2022, 13:58
В РФ заявили об отправке нового осетинского добробата в Украину
начало марта 2022, отряд «Алания», фото з Telegram Сергея Меняйла

Северная Осетия заявила о формировании к концу сентября так называемого "добровольческого отряда" для отправки на войну против Украины.

Источник: глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram

Детали: По его словам, сейчас отряд находится на полигоне. Меняйло заявил, что лично "организует боевое слаживание и заведет их в район выполнения боевых задач". 

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Первым отправленным в Украину батальоном был "Алания" 7 месяцев назад, 3 месяца назад создали батальон "Осетия". Новый отряд пока не имет названия. Меняйло утверждает, что "осетинские добробаты" усилены отдельным артиллерийским дивизионом и танковой ротой. 

Напомним: 

  • Секретарь СНБО Алексей Данилов в июле заявил, что в России начали скрытую мобилизацию, формируя так называемые "добровольческие батальоны"
  • После удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.

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Темы: Росcиядобровольцывойна
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