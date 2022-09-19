Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в РФ

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 19:44
скриншот

Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" требуют немедленно инициировать референдумы о признании их субъектами Российской Федерации.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что боевики обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести референдум о признании их субъектами Российской Федерации.

Они это объясняют тем, что "вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни".

Также боевики "выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу".

На Донетчине, в частности, уверяют, что псевдореферендум - это "вопрос не одного дня", говорить о дате рано.

Напомним: Несмотря на пропагандистские заявления о "взятии под контроль всей территории Луганской области", россиянам за более чем полгода полномасштабной войны это так и не удалось. В начале сентября украинские военные перешли в контрнаступление.

ВИДЕО ДНЯ

Еще 12 сентября в Луганской ОГА заверили, что уже есть освобожденные населенные пункты в Луганской области, там продолжается зачистка.

19 сентября стало известно, что украинские военные отбили у оккупантов поселок Белогоровка.

Поддержите УП на Patreon

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага – ISW

ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

фотоШмыгаль и Зеленская встретились с королем Чарльзом

Все новости...
Луганская область
Российским командирам поручили держать позиции в Запорожской области – Генштаб ВСУ
ОБСЕ требует немедленно освободить членов миссии, которых "осудили" боевики
ВСУ освободили еще один поселок на Луганщине – глава ОГА
Последние новости
07:43
Захватчики "мобилизуют" 500 работников енакиевского завода – штаб
07:16
За сутки ВСУ отбили вражеские атаки в районах четырех населенных пунктов – сводка
06:55
Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага – ISW
06:07
Черное море: Россия увеличила корабельную группировку до 10 единиц
05:17
фотоСтало известно имя замученного в Изюме бойца с сине-желтыми браслетами на руке
04:31
Эрдоган: Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных
04:02
"Украина будет самой важной темой" – Боррель о неделе в ООН
03:30
За время войны в Украине Россия не смогла достичь стратегических целей – Пентагон
02:30
Военные ударили по 4 районам сосредоточения врага – оперативное командование
01:56
ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"
Все новости...