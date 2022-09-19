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Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных "референдумов" о вступлении в РФ

Роман ПетренкоПонедельник, 19 сентября 2022, 19:44
Боевики на Луганщине и Донетчине хотят срочных референдумов о вступлении в РФ
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Так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" требуют немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами Российской Федерации.

Источник: кремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Отмечается, что боевики обратились к своим главарям Леониду Пасечнику и Денису Пушилину с инициативой немедленно провести "референдум" о признании их субъектами Российской Федерации.

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Они это объясняют тем, что "вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности на пути возвращения к мирной жизни".

Также боевики "выразили уверенность, что жители республики поддержат инициативу".

На Донетчине, в частности, уверяют, что псевдореферендум - это "вопрос не одного дня", говорить о дате рано.

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Напомним: Несмотря на пропагандистские заявления о "взятии под контроль всей территории Луганской области", россиянам за более чем полгода полномасштабной войны это так и не удалось. В начале сентября украинские военные перешли в контрнаступление.

Еще 12 сентября в Луганской ОГА заверили, что уже есть освобожденные населенные пункты в Луганской области, там продолжается зачистка.

19 сентября стало известно, что украинские военные отбили у оккупантов поселок Белогоровка.

Темы: Луганская областьоккупациявойнаРосcия
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