Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російським командирам доручили тримати позиції на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 19 вересня 2022, 19:39
Фото Генштабу ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, командування 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації доручило командирам підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку, утримати зайняті позиції.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 19 вересня

Дослівно: "Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем. 

Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території".

Деталі: Крім того, на полігоні поблизу міста Торез (Донецька область), окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Тим часом на захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають в РФ і намагаються вивезти з собою документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.

Нагадаємо: Контрнаступ ЗСУ просувається з Харківської області на Луганську, також є прогрес у деокупації територій на Херсонщині.

ВІДЕО ДНЯ

Підтримайте УП на Patreon

Теми: війнаЗапорізька областьЛуганська областьГенштаб
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори

Контрнаступ ЗСУ викликає паніку у ворога – ISW

ЗСУ потопили російську баржу з військовими і озброєнням – ОК "Південь"

На Харківщині тривають "зачистки", знаходять тіла з відрізаними геніталіями – Єнін

Група німецьких депутатів планує візит до Росії та "на схід України"

Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"

Усі новини...
війна
Українська IT-армія зламала сайт групи Вагнера: "Персональні дані найманців у нас"
"Філігранна робота": ССО показали, як знищили спостережний пункт росіян
У поліції звільненого Ізюма знайшли кімнату тортур
Останні новини
10:42
Зеленський: нова ППО для Харкова – питання не грошей
10:42
В ЄС обговорять скасування одноголосного принципу ухвалення санкцій
10:32
В окупованому Севастополі вночі та вранці було чути звуки вибухів і стрілянину - ЗМІ
10:29
У Росії жоден з ритейлерів не отримав дозвіл на легальний продаж iPhone 14
10:24
Фінська опозиція хоче майже тотальної заборони на в’їзд росіян
10:18
Окупанти втратили у Новоайдарі 50 одиниць техніки, а в Сватовому загинула жива сила ворога – Гайдай
10:10
На Харківщині 3 людей поранено через обстріли, 2 людей підірвалось на мінах – ОВА
09:48
відеоВ окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи – мер
09:41
Ердоган: повернення Росією захоплених територій Україні полегшить переговори
09:36
Харків після контрнаступу. Як місто готується жити без світла, тепла і зв'язку
Усі новини...