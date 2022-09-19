Російським командирам доручили тримати позиції на Запоріжжі – Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, командування 58-ї загальновійськової армії Російської Федерації доручило командирам підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку, утримати зайняті позиції.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 19 вересня

Дослівно: "Противник продовжує вживати радикальних заходів, щоб утримати ситуацію під своїм контролем.

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Командуванням 58-ї загальновійськової армії російських окупаційних військ проведено збори із командирами підрозділів та частин, що діють на Запорізькому напрямку. За наявною інформацією, на зазначеному заході наголошувалася увага на утриманні зайнятих позицій та недопущенні прориву Сил оборони вглиб окупованої території".

Деталі: Крім того, на полігоні поблизу міста Торез (Донецька область), окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Тим часом на захопленій території Луганської області колаборанти та лояльні до окупантів місцеві жителі Білокуракінського та Троїцького районів, які активно співпрацювали з окупаційною владою, виїжджають в РФ і намагаються вивезти з собою документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність у складі самопроголошених органів влади.

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Нагадаємо: Контрнаступ ЗСУ просувається з Харківської області на Луганську, також є прогрес у деокупації територій на Херсонщині.