Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российским командирам поручили держать позиции в Запорожской области – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 19 сентября 2022, 19:39
Фото Генштаба ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командование 58-й общевойсковой армии Российской Федерации поручило командирам подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении, удержать занятые позиции.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 19 сентября

Дословно: "Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем. 

Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии акцентировалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны вглубь оккупированной территории".

Детали: Кроме того, на полигоне вблизи города Торез (Донецкая область), оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, которые понесли потери во время боевых действий.

Тем временем, на захваченной территории Луганской области коллаборационисты и лояльные к оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, которые активно сотрудничали с оккупационными властями, выезжают в РФ и пытаются вывезти с собой документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

Напомним: Контрнаступление ВСУ продвигается из Харьковской области на Луганскую, также есть прогресс в деоккупации территорий в Херсонской области.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: войнаЗапорожская областьЛуганская областьГенштаб
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры

Контрнаступление ВСУ вызывает панику у врага – ISW

ВСУ потопили российскую баржу с военными и вооружением – ОК "Юг"

На Харьковщине продолжаются "зачистки", находят тела с отрезанными гениталиями – Енин

Группа немецких депутатов планирует визит в Россию и "на восток Украины"

Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"

Все новости...
война
Украинская IT-армия взломала сайт группы Вагнера: "Персональные данные наемников у нас"
"Филигранная работа": ССО показали, как уничтожили наблюдательный пункт россиян
В полиции освобожденного Изюма нашли комнату пыток
Последние новости
10:47
Эрдоган считает, что Путин готов покончить с войной как можно скорее
10:42
Зеленский: новая ПВО для Харькова – вопрос не денег
10:42
В ЕС обсудят отмену единогласного принципа принятия санкций
10:32
В оккупированном Севастополе ночью и утром слышались хлопки и стрельба - СМИ
10:29
В России ни один из ритейлеров не получил разрешение на легальную продажу iPhone 14
10:24
Финская оппозиция хочет почти полного запрета на въезд россиян
10:18
Оккупанты потеряли в Новоайдаре 50 единиц техники, а в Сватово погибла живая сила врага – Гайдай
10:10
На Харьковщине 3 человека ранены из-за обстрелов, 2 человека подорвались на минах - ОВА
09:48
видеоВ оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы - мэр
09:41
Эрдоган: возвращение Россией захваченных территорий Украине облегчит переговоры
Все новости...