Российским командирам поручили держать позиции в Запорожской области – Генштаб ВСУ

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, командование 58-й общевойсковой армии Российской Федерации поручило командирам подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении, удержать занятые позиции.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 19 сентября

Дословно: "Противник продолжает принимать радикальные меры, чтобы удержать ситуацию под своим контролем.

Командованием 58-й общевойсковой армии российских оккупационных войск проведено собрание с командирами подразделений и частей, действующих на Запорожском направлении. По имеющейся информации, на указанном мероприятии акцентировалось внимание на удержании занятых позиций и недопущении прорыва Сил обороны вглубь оккупированной территории".

Детали: Кроме того, на полигоне вблизи города Торез (Донецкая область), оккупанты развернули тренировочный лагерь для подготовки личного состава, прибывшего из мест лишения свободы на доукомплектование подразделений 1 армейского корпуса, которые понесли потери во время боевых действий.

Тем временем, на захваченной территории Луганской области коллаборационисты и лояльные к оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, которые активно сотрудничали с оккупационными властями, выезжают в РФ и пытаются вывезти с собой документы, подтверждающие их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

Напомним: Контрнаступление ВСУ продвигается из Харьковской области на Луганскую, также есть прогресс в деоккупации территорий в Херсонской области.