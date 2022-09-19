Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Президент закликав зберігати темп контрнаступу

Євген КізіловПонеділок, 19 вересня 2022, 20:27
Президент закликав зберігати темп контрнаступу
володимир зеленський, Getty Images

Президент і головнокомандувач української армії Володимир Зеленський вважає, що зараз найважливіше для України зберігати темпи звільнення територій від російської окупації.

Джерело: Зеленський у відеозверненні, опублікованому в соцмережах

Пряма мова: "Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновлені нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху".

Реклама:

Деталі: За словами Зеленського, це питання розглядалося на засіданні Ставки верховного головнокомандуючого у понеділок.

За його словами, Україна зараз стабілізує ситуацію у звільнених районах Харківської області і настільки міцно тримає там свої позиції, що окупанти "відчутно панікують". "Ми попереджали: варіантів у російських військових тільки два – втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі", - наголосив президент.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський подякував поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільнених територіях.

Що передувало:

  • За останніми даними американського Інституту дослідження війни, український контрнаступ у Херсонській області прогресує – росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути.
  • Також українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на зусилля Росії щодо їх стримування.
  • 12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.

Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: