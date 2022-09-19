Президент закликав зберігати темп контрнаступу
Президент і головнокомандувач української армії Володимир Зеленський вважає, що зараз найважливіше для України зберігати темпи звільнення територій від російської окупації.
Джерело: Зеленський у відеозверненні, опублікованому в соцмережах
Пряма мова: "Зараз це дуже важливо. Темп. Темп у стабілізації у звільнених районах, темп у русі наших військ, темп у відновлені нормального життя на звільненій території і темп у підтримці партнерів. Ми говоримо про це чесно. Темп надання допомоги Україні має відповідати темпу нашого руху".
Деталі: За словами Зеленського, це питання розглядалося на засіданні Ставки верховного головнокомандуючого у понеділок.
За його словами, Україна зараз стабілізує ситуацію у звільнених районах Харківської області і настільки міцно тримає там свої позиції, що окупанти "відчутно панікують". "Ми попереджали: варіантів у російських військових тільки два – втеча з нашої землі або полон. У колаборантів варіанти схожі", - наголосив президент.
Зеленський подякував поліції за швидке відновлення правопорядку на щойно звільнених територіях.
Що передувало:
- За останніми даними американського Інституту дослідження війни, український контрнаступ у Херсонській області прогресує – росіяни намагаються сповільнити його і відступити на більш захищені позиції, а не зупинити його або відкинути.
- Також українські війська продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскіл у Харківській області, незважаючи на зусилля Росії щодо їх стримування.
- 12 вересня аналітики Інституту вивчення війни констатували, що захисники України швидким темпом відвоювали майже всю територію Харківської області.