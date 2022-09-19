Президент призвал сохранять темп контрнаступления

Президент и главнокомандующий украинской армии Владимир Зеленский считает, что сейчас самое важное для Украины сохранять темпы освобождения территорий от российской оккупации.

Источник: Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях

Прямая речь: "Сейчас это очень важно. Темп. Темп в стабилизации в освобожденных районах, темп в движении наших войск, темп в восстановлении нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно. Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения".

Реклама:

Детали: По словам Зеленского, этот вопрос рассматривался на заседании Ставки верховного главнокомандующего в понедельник.

По его словам, Украина сейчас стабилизирует ситуацию в освобожденных районах Харьковской области и настолько крепко держит там свои позиции, что оккупанты "ощутимо паникуют". "Мы предупреждали: вариантов у российских военных только два - бегство с нашей земли или плен. У коллаборационистов варианты похожи", - подчеркнул президент.

ВИДЕО ДНЯ

Зеленский поблагодарил полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденных территориях.

Что предшествовало: