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Президент призвал сохранять темп контрнаступления

Евгений КизиловПонедельник, 19 сентября 2022, 20:27
Президент призвал сохранять темп контрнаступления
Владимир Зеленский, Getty Images

Президент и главнокомандующий украинской армии Владимир Зеленский считает, что сейчас самое важное для Украины сохранять темпы освобождения территорий от российской оккупации.

Источник: Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях

Прямая речь: "Сейчас это очень важно. Темп. Темп в стабилизации в освобожденных районах, темп в движении наших войск, темп в восстановлении нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно. Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения".

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Детали: По словам Зеленского, этот вопрос рассматривался на заседании Ставки верховного главнокомандующего в понедельник.

По его словам, Украина сейчас стабилизирует ситуацию в освобожденных районах Харьковской области и настолько крепко держит там свои позиции, что оккупанты "ощутимо паникуют". "Мы предупреждали: вариантов у российских военных только два - бегство с нашей земли или плен. У коллаборационистов варианты похожи", - подчеркнул президент.

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Зеленский поблагодарил полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденных территориях.

Что предшествовало:

  • По последним данным американского Института исследования войны, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует - россияне пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить его или отбросить.
  • Также украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.
  • 12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрыми темпами отвоевали почти всю территорию Харьковской области.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
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