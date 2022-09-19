Президент призвал сохранять темп контрнаступления
Президент и главнокомандующий украинской армии Владимир Зеленский считает, что сейчас самое важное для Украины сохранять темпы освобождения территорий от российской оккупации.
Источник: Зеленский в видеообращении, опубликованном в соцсетях
Прямая речь: "Сейчас это очень важно. Темп. Темп в стабилизации в освобожденных районах, темп в движении наших войск, темп в восстановлении нормальной жизни на освобожденной территории и темп в поддержке партнеров. Мы говорим об этом честно. Темп оказания помощи Украине должен соответствовать темпу нашего движения".
Детали: По словам Зеленского, этот вопрос рассматривался на заседании Ставки верховного главнокомандующего в понедельник.
По его словам, Украина сейчас стабилизирует ситуацию в освобожденных районах Харьковской области и настолько крепко держит там свои позиции, что оккупанты "ощутимо паникуют". "Мы предупреждали: вариантов у российских военных только два - бегство с нашей земли или плен. У коллаборационистов варианты похожи", - подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил полицию за быстрое восстановление правопорядка на только что освобожденных территориях.
Что предшествовало:
- По последним данным американского Института исследования войны, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует - россияне пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции, а не остановить его или отбросить.
- Также украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию.
- 12 сентября аналитики Института изучения войны констатировали, что защитники Украины быстрыми темпами отвоевали почти всю территорию Харьковской области.